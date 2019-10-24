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24 жовтня • оновлено в 12:06
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За президентства Порошенка Україна зросла в рейтингу Doing Business на 48 позицій

1.2т Читати матеріал російською

За 5 років президентства лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Україна на 48 позицій піднялася у міжнародному рейтингу Doing Business.

Як написав п'ятий президент на своїй сторінці у Facebook, збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Він назвав це символічним оскільки саме у кінці квітня завершилося президентство Петра Порошенка.

Він подякував своїй команді за такий результат.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

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"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій", - написав Порошенко.

Крім того, він побажав своїм наступникам зробити ще краще.

Як писав OBOZREVATEL, Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64-й рядок із 190 країн.

Згідно з даними звіту цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

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Марина Порошенко
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
При Порошенко Молдавия стала богаче Украины...потому что Украина стала самой бедной страной в Европе.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Украина выросла в рейтинге". Или "Рейтинг Украины вырос" или "Украина поднялась в рейтинге". Авторы и редакторы! Перестаньте мучить себя русским языком! Переходите на мову, там можно писать как угодно!
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
А Россия заняла 30 место
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Овчинников Михаил, Вообще-то 28-е. На 30-м Испания.
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