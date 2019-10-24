За президентства Порошенка Україна зросла в рейтингу Doing Business на 48 позицій

За 5 років президентства лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Україна на 48 позицій піднялася у міжнародному рейтингу Doing Business.

Як написав п'ятий президент на своїй сторінці у Facebook, збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Він назвав це символічним оскільки саме у кінці квітня завершилося президентство Петра Порошенка.

Він подякував своїй команді за такий результат.

Петро Порошенко

"Збір даних для рейтингу Doing Business завершується кінцем квітня. Символічно. Вдячний нашій команді за достойний результат. За 5 років у цьому рейтингу ми піднялися на 48 позицій", - написав Порошенко.

Крім того, він побажав своїм наступникам зробити ще краще.

Як писав OBOZREVATEL, Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64-й рядок із 190 країн.

Згідно з даними звіту цьогоріч Україна покращила свої показники за 6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу.

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