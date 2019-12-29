Літак уже вилетів: з'явилися перші деталі обміну полоненими

З аеропорту "Бориспіль" вилетів військовий борт, який, ймовірно призначений для транспортування полонених з КПВВ "Майорськ".
Про це повідомила в Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.
"Щойно спеціальний військовий борт вилетів із "Борисполя". Буквально кілька хвилин тому", – написала вона о 9:11.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня заплановано великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР".
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