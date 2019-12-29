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29 грудня • оновлено в 10:27
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Літак уже вилетів: з'явилися перші деталі обміну полоненими

3.5т
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З аеропорту "Бориспіль" вилетів військовий борт, який, ймовірно призначений для транспортування полонених з КПВВ "Майорськ".

Про це повідомила в Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

"Щойно спеціальний військовий борт вилетів із "Борисполя". Буквально кілька хвилин тому", – написала вона о 9:11.

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Літак уже вилетів: з'явилися перші деталі обміну полоненими

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня заплановано великий обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Обмін полоненими
Тег
аеропорт Бориспіль
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин разорил россию и обокрал ее! Россия Банкрот!-эксперты
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan, это ты "эксперты"?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина ждет от президента Байдена секторальных санкций против россии. агенту трампу конец
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Кожедуб ruslan, Украина сжимает очко, вновь не угадав президента...А Байден просто с сыном обнесут Неньку, если что..уж лучше Трамп просто жеско трахнет...
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