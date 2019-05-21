"За пам'ятником Леніна ховається Путін": В'ятрович попередив про загрозу скасування декомунізації

Закон про декомунізацію в Україні вже не підлягає скасуванню, тому що він став витвором Майдану.

Про це у Facebook повідомив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, зазначивши, що даний факт відбувся як важливо історична подія.

"Неможливо повернути на п'єдестали більше двох із половиною тисяч комуністичних ідолів, повернути їхні імена понад 50 тисячам вулиць, майже тисячі населеним пунктам. Неможливо заново заховати добуту з архівів КДБ правду про злочини комуністів. Позбавити статусу борців за незалежність, тих хто присвятив своє життя боротьбі за свободу. Декомунізацію неможливо скасувати, тому що вона почалася до прийняття законів в 2015 році – її народив Майдан. Декомунізацію неможливо скасувати, тому що здійснював її не інститут національної пам'яті, а український народ", – пояснив історик.

В'ятрович зазначив, що у Конституційного суду немає "ніяких підстав назвати закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів неконституційним".

"Але в ситуації непевності після зміни влади спроби відкотити назад конкретні рішення в рамках декомунізації будуть. Ми повинні рішуче зупиняти їх. Тому декомунізація – це не тільки про наше минуле. Це про сьогодення і майбутнє. Це не тільки гуманітарна політика, а й питання безпеки для Україна. Декомунізація дорівнює деокупації, тому вона повинна бути продовжена на території, де поки панує російська влада. Тому що за кожним пам'ятником Леніна ховається Путін", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня в Києві під будівлею Конституційного суду проходить мітинг проти скасування закону про декомунізацію. У протестній акції беруть участь до півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!