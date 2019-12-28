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28 грудня • оновлено в 05:34
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За новорічним столом: озвучений ритуал на гроші

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Астрологиня Ефа Форіна розповіла про простий ритуал на привернення грошей, який можна провести під час зустрічі Нового 2020 року.

Ритуал необхідно провести прямо за святковим столом, повідомила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Щоб в домі був достаток і благополуччя, потрібно постукати по столу ложкою тричі перед новорічною трапезою, промовляючи замовляння: "Стіл накритий, всього вдосталь, хай так буде цілий рік", – пояснила астрологиня.

У новорічну ніч 2020 року можна провести обряди на гроші

У новорічну ніч 2020 року можна провести обряди на гроші

Вона привела ще один ритуал, який можна провести в новорічну ніч для того щоб рік Білого Щура був прибутковим. "Приготуйте металеву, бажано білу, монетку, стисніть її міцно в руці під бій курантів і скажіть: "Гроші до грошей, а сила в мені", а після носіть в гаманці в якості талісмана в окремій кишеньці", – порадила астрологиня.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна повідомила, що слід повісити на новорічну ялинку, щоб рік Білого Щура був вдалим. Зокрема, вона порекомендувала повісити цукерки, мандарини і грошові купюри.

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Тема
Новий рік
Особа
Ефа Форіна
Тег
Новий Рік-2020
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