За новорічним столом: озвучений ритуал на гроші

Астрологиня Ефа Форіна розповіла про простий ритуал на привернення грошей, який можна провести під час зустрічі Нового 2020 року.

Ритуал необхідно провести прямо за святковим столом, повідомила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Щоб в домі був достаток і благополуччя, потрібно постукати по столу ложкою тричі перед новорічною трапезою, промовляючи замовляння: "Стіл накритий, всього вдосталь, хай так буде цілий рік", – пояснила астрологиня.

У новорічну ніч 2020 року можна провести обряди на гроші

Вона привела ще один ритуал, який можна провести в новорічну ніч для того щоб рік Білого Щура був прибутковим. "Приготуйте металеву, бажано білу, монетку, стисніть її міцно в руці під бій курантів і скажіть: "Гроші до грошей, а сила в мені", а після носіть в гаманці в якості талісмана в окремій кишеньці", – порадила астрологиня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна повідомила, що слід повісити на новорічну ялинку, щоб рік Білого Щура був вдалим. Зокрема, вона порекомендувала повісити цукерки, мандарини і грошові купюри.

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