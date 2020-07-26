За місяць на пляжах України загинули десятки людей: тривожна статистика

В Україні лише від початку липня на воді загинуло понад 180 осіб. До того ж понад 70 із них – діти.

Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, більшість смертельних випадків трапляється через власну необережність громадян.

"Станом на 26 липня на водних об'єктах України від початку місяця загинуло понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обережні і відповідальні", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що кількість трагічних випадків на водоймах традиційно значно зростає у літній період.

"Шукаючи захисту від палючого сонця, люди обирають для відпочинку переважно місця біля води. Рятувальники не втомлюються попереджати про те, що безпечними є тільки перевірені пляжі та водойми, в яких обстежене дно та є рятувальний пост. Проте найчастіше головним фактором вибору місця для купання є зовсім не рівень безпеки, а наближеність до дому. Саме на таких ставках, копанках та озерах щороку гинуть сотні українців", – констатують у ДСНС.

Там нагадали правила купання, дотримання яких допоможе уникнути неприємностей на воді:

не можна купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

не можна вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

не можна стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;

не можна купатися на самоті;

не можна використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

не можна вживати спиртні напої до і під час купання;

забороняється купання дітей без супроводу дорослих.

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