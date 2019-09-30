За Крим не помер жоден солдат? Українці піймали Винника на гучній брехні

Співак Олег Винник збрехав, сказавши, що після анексії Криму не помер жодний солдат. Українці нагадали одіозному виконавцю історії майора Станіслава Карачевського та прапорщика Сергія Кокуріна, які загинули на окупованому півострові під час виконання військових обов'язків.

Відповідний пост було опубліковано у Facebook-спільноті "Український мілітарний портал". Зазначено, що було "чимало поранених, десятки захоплених і закатованих українських активістів, кримських татар".

Так, майор Станіслав Карачевський був убитий 6 квітня 2014 року молодшим сержантом Чорноморського флоту РФ Євгенієм Зайцевим двома пострілами впритул із автомата АК-74. У Карачевского залишилися дружина Ольга й двоє дітей – 5-річний син і 4-річна дочка.

Олег Вінник та вбиті за Крим солдати Колаж

Вбивця був засуджений у 2015 році Кримським військовим гарнізонним судом до двох років позбавлення волі.

За словами товариша по службі, беззбройного військового переслідували, перш ніж убити. Окупаційна влада заявила, що Карачевський помер внаслідок конфлікту на побутовому ґрунті. Майора поховали на Запоріжжі з усіма військовими почестями. Йому мало виповнитися 33 роки.

Станіслав Карачевський

Значит за убитого украинского офицера дали россиянину 2 года.А невиновная Савченко уже 10 месяцев отсидела за якобы пособничество в убийстве — Mark Feygin (@FeyginMark) April 20, 2015

Виконуючи службові обов'язки й захищаючи свою військову частину від збройного нападу російських окупантів, загинув прапорщик Сергій Кокурін. Його вбили 18 березня 2014 року. У нього залишилися мати, 4-річний син і вагітна дружина Олена.

До пенсії за вислугу років військовому залишалося всього лише вісім років. Як зазначив його товариш по службі підполковник Сергій Шаров, якби не ця куля, міг би стати генералом.

Примітно, що після трагедії росіяни почали поширювати фото Кокуріна в колажі з убитими на Майдані силовиками.

Сергій Кокурін

Сам президент Росії Володимир Путін заявляв, що "ніхто не загинув у результаті подій у Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася їдка карикатура на Винника, який знявся у кліпі з "кримнашистами" і не зміг відповісти на питання "чий Крим".

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