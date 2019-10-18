"За крадіжку!" У мережі поглумилися над нагородою Путіну

Президенту РФ Володимиру Путіну вручили пам'ятну медаль до 100-річчя Всеросійського державного інституту кінематографії.

Як повідомив в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, нагороду Путіну вручив ректор ВДІКу Володимир Малишев.

"Ви всіх нагороджуєте, нас в тому числі. Дозвольте від вдіківців пам'ятну медаль вручити вам", – розповів при врученні медалі він.

У мережі активно обговорювали нову нагороду Путіна, висміюючи його.

"Театр одного актора", "Кругообіг медалей", "Як найкращому режисерові і сценаристові всіх часів і народів", "Медаль за крадіжку потрібно", "За один Кримський міст вже треба було нагороджувати, а не чекати мультики про гіперзвук", "За амплуа злого клоуна","Дід у нас теж артист, так!"," Лакейська мерзота","Нове прізвисько "Артист","Дід і СРСР ", – писали в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін викликав хвилю насмішок в мережі через те, що привітався під час відвідування ВДІКу з лялькою мультиплікаційного персонажа Шапокляк.

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