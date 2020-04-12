За кордоном від коронавірусу померли шість українців

За кордоном від коронавірусу померли вже шість громадян України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ в вечірньому зведенні в неділю, 12 квітня. При цьому країни, в яких померли українці, не уточнюються.

Всього від COVID-19 в інших державах лікується 171 українець. 121 з них – в Італії. Є українські пацієнти в Греції (22), Іспанії (5), Німеччині (4), Австрії (3) та в інших країнах.

При цьому вже 24 українці вилікувалися, з яких п'ятеро – в Польщі.

За кордоном від коронавируса померли шість українців. Ілюстрація Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.