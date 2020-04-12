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13 квітня • оновлено в 02:10
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За кордоном від коронавірусу померли шість українців

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За кордоном від коронавірусу померли вже шість громадян України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ в вечірньому зведенні в неділю, 12 квітня. При цьому країни, в яких померли українці, не уточнюються.

Всього від COVID-19 в інших державах лікується 171 українець. 121 з них – в Італії. Є українські пацієнти в Греції (22), Іспанії (5), Німеччині (4), Австрії (3) та в інших країнах.

При цьому вже 24 українці вилікувалися, з яких п'ятеро – в Польщі.

За кордоном від коронавірусу померли шість українців

За кордоном від коронавируса померли шість українців. Ілюстрація

За кордоном від коронавируса померли шість українців. Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 квітня в Україні COVID-19 захворіли понад 2,7 тисячі осіб, з яких 83 померли і 89 вже вилікувалися.

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Автор
Кирило Лютий
Тег
Міністерство закордонних справ України
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