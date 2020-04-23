За два тижні жодного тесту: українці покинули обсервацію під Києвом

Українці, які 10 квітня прилетіли з ОАЕ і були розміщені на обов'язкову обсервацію в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області, не пройшли тести на коронавірус.

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Водночас всім їм дозволили повернутися додому, що вони з радістю й зробили 23 квітня, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вони танцюють і радіють свободі... Ніхто не робив тести на COVID-19, хоча кажуть, що пропонували їх провести", – йдеться в пості.

Українці з рейсу Абу-Дабі покинули обсервацію у Ворзелі Telegram-канал PavlovskyNEWS

Як відомо, раніше українці з рейсу Абу-Дабі, вміщені на вимушену обсервацію у Ворзелі, скаржилися на погані умови для життя в санаторії "Україна". Однак зараз стверджують, що неприємності там були тільки на початку, потім же адміністрація увімкнула опалення і йшла на зустріч людям в обсервації.

Українці з рейсу Абу-Дабі покинули обсервацію у Ворзелі Telegram-канал PavlovskyNEWS

"Деякі обурюються тим, що обсервация в Україні вибіркова – одним доводиться два тижні жити далеко від дому, а іншим можна одразу відправитися на домашню ізоляцію", – йдеться в повідомленні.

Українці з рейсу Абу-Дабі покинули обсервацію у Ворзелі Telegram-канал PavlovskyNEWS

Також наголошується, що багато хто з них не платив за їжу, яку привозили їм із Києва. Тоді як за житло довелося "розщедритися" по 110 доларів. До того ж оплату брали в іноземній валюті.

Українці з рейсу Абу-Дабі покинули обсервацію ув Ворзелі Telegram-канал PavlovskyNEWS

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