За добу від COVID-19 в Україні вилікувалися на 2 тисячі більше, ніж захворіли – МОЗ

За минулу добу, 8 грудня, в Україні кількість тих, хто одужав від коронавірусної інфекції, перевищила кількість нових заражених COVID-19 майже на дві тисячі. Це стало рекордом із початку пандемії.

Так, за добу одужали 14 554 особи. Водночас захворіли 12 585 українців, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що цього дня було проведено 58 271 тестування на COVID-19. Зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 845 343 особи, летальних випадків – 14 204. До того ж хворобу побороли 451 118 пацієнтів.

Поширення коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Коронавірус в Україні. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, серед препаратів від коронавірусу є ті, що прописані протоколом, але не передбачені безкоштовно в українських лікарнях. Тому іноді пацієнтам навіть доводиться продавати майно, щоб купити ліки.