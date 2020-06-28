За добу в Україні захворіли на COVID-19 понад 900 осіб: статистика на 28 червня

Суспільство 08:58, 28.06.2020 Оновлено: 09:14, 28.06.2020

Станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1129 осіб (+19 за добу), а 18 934 пацієнти (+233 за добу) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 173, Рівненській – 93 і Закарпатській – 86.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 червня коронавірусом у світі заразилися понад 10 млн осіб.

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