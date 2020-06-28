За добу в Україні захворіли на COVID-19 понад 900 осіб: статистика на 28 червня
В Україні озвучено статистику щодо COVID-19.
Станом на ранок 28 червня в Україні офіційно підтверджено 42 982 випадки коронавірусної інфекції. З них 917 були виявлені за минулу добу.
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Від COVID-19 в країні померли вже 1129 осіб (+19 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 173, Рівненській – 93 і Закарпатській – 86.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 червня коронавірусом у світі заразилися понад 10 млн осіб.
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