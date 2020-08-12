За добу в Україні втопилося 10 осіб: рятувальники забили на сполох

Від початку серпня на водоймах України загинуло вже 77 осіб, серед яких троє дітей. Зокрема, лише 11 серпня втопилося 10 громадян. Водночас 34 відпочивальників, із яких четверо діти, вдалося врятувати.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. З огляду на тривожну статистику, українців закликали дотримуватися правил безпеки на воді, аби зберегти свої життя. Зокрема, людям нагадали, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначено місцевими органами влади та не обладнано для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведено для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Також рятувальники нагадали, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. Нерідко саме він стає причиною трагічних наслідків, зокрема утоплення.

"Здебільшого люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Суворо та неухильно дотримуйтеся правил безпеки на водних об’єктах!" – наголосили у зверненні до українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку 2020 року в Україні потонуло понад 800 осіб. Тільки за липень потопельниками стали 200 українців. Рятувальники наголосили, що літній період є найнебезпечнішим, адже саме в цей час кількість жертв на воді зростає максимально.