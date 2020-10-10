За добу в рядах ЗСУ коронавірус виявили більш ніж у 100 осіб
Станом на 10 жовтня в Збройних силах України на коронавірус (COVID-19) хворіє 870 осіб, 112 випадків зареєстровано за останню добу.
Як повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, серед тих, хто захворів за добу, у закладах охорони здоров’я перебуває 24 особи, а на лікуванні вдома під наглядом медслужби – 88 осіб.
"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", – йдеться в повідомленні.
Всього за час пандемії одужало 2788 військовослужбовців, летальних випадків – 11.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 504 особи. Кількість військових, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 54 особи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу Україна досягла "COVID-рекордів" щодо смертності і госпіталізацій.