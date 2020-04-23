За добу плюс 87! Коронавірус із новою силою накрив Буковину

У середу, 22 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість досягла позначки 1140 осіб.

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Про це повідомив у відеозверненні глава Чернівецької державної держадміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, місця в медичних установах, відведених для лікування хворих COVID-19, сьогодні заповнені на 37%. Якщо хворі займуть їх всі, в області розгорнуть додаткові госпітальні бази.

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До апаратів штучної вентиляції легенів у регіонах підключені шість пацієнтів. При цьому переважна більшість хворих на коронавірус лікуються вдома.

"Наступної неділі доступ до всіх цвинтарів обмежать. Традиційні поминальні обряди буковинців просять відкласти на період після завершення карантину", – нагадав глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що в місті майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусом.