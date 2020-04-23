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23 квітня • оновлено в 07:25
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За добу плюс 87! Коронавірус із новою силою накрив Буковину

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У середу, 22 квітня, в Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість досягла позначки 1140 осіб.

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Про це повідомив у відеозверненні глава Чернівецької державної держадміністрації Сергій Осачук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, місця в медичних установах, відведених для лікування хворих COVID-19, сьогодні заповнені на 37%. Якщо хворі займуть їх всі, в області розгорнуть додаткові госпітальні бази.

Коронавірус із новою силою накрив Буковину

Коронавірус із новою силою накрив Буковину

liga.net

До апаратів штучної вентиляції легенів у регіонах підключені шість пацієнтів. При цьому переважна більшість хворих на коронавірус лікуються вдома.

"Наступної неділі доступ до всіх цвинтарів обмежать. Традиційні поминальні обряди буковинців просять відкласти на період після завершення карантину", – нагадав глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що в місті майже закінчилися місця для лікування людей, заражених коронавірусом.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Тег
вірус
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Это как в Белоруссии - нет тестов, нет заболевших.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

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