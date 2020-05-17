За добу 433 нові випадки: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 17 травня

Суспільство 09:11, 17.05.2020 Оновлено: 11:25, 17.05.2020

Станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. Так, 433 факти зараження були виявлені за останню добу, з них 32 дитини і 57 медиків.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, внаслідок епідемії в Україні за добу померло 17 пацієнтів. Водночас одужали 210 осіб.

Стало відомо, скільки людей вже одужали

Всього в країні від коронавірусу загинули 514 осіб, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 5116 пацієнтів вже видужали, зокрема 1312 медпрацівників.

Центр громадського здоров'я України інформує, що усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 503 пацієнти, з них 1070 дітей та 2916 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина та 653 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легени потребували 238 осіб, зокрема одна дитина та 20 медиків", – йдеться в повідомленні.

Загалом випадки COVID-19 підтверджено:

  • Вінницька обл. – 715 (385 одужали);

  • Волинська обл. – 615 (150 одужали);

  • Дніпропетровська обл. – 837 (95 одужали);

  • Донецька обл. – 130 (35 одужали);

  • Житомирська обл. – 546 (140 одужали);

  • Закарпатська обл. – 885 (166 одужали);

  • Запорізька обл. – 378 (181 одужав);

  • Івано-Франківська обл. – 1210 (513 одужали);

  • м. Київ – 2280 (224 одужали);

  • Київська обл. – 1197 (208 одужали);

  • Кіровоградська обл. – 443 (319 одужали);

  • Луганська обл. – 42 (22 одужали);

  • Львівська обл. – 1019 (197 одужали);

  • Миколаївська обл. – 238 (82 одужали);

  • Одеська обл. – 746 (59 одужали);

  • Полтавська обл. – 264 (184 одужали);

  • Рівненська обл. – 1126 (347 одужали);

  • Сумська обл. – 162 (89 одужали);

  • Тернопільська обл. – 1078 (578 одужали);

  • Харківська обл. – 786 (119 одужали);

  • Херсонська обл. – 167 (117 одужали);

  • Хмельницька обл. – 253 (65 одужали);

  • Черкаська обл. – 372 (206 одужали);

  • Чернівецька обл. – 2694 (608 одужали);

  • Чернігівська обл. – 108 (27 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 травня в Україні зафіксували 17 858 випадків коронавірусу, з яких 528 випадків виявили за добу.

У всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,7 млн осіб. Лідером з інфікування залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. Водночас в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.

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