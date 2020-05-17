Всього в країні від коронавірусу померли 514 осіб

Станом на ранок 17 травня в Україні офіційно підтверджено 18 291 випадок коронавірусу COVID-19. Так, 433 факти зараження були виявлені за останню добу, з них 32 дитини і 57 медиків.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, внаслідок епідемії в Україні за добу померло 17 пацієнтів. Водночас одужали 210 осіб.

Стало відомо, скільки людей вже одужали

Всього в країні від коронавірусу загинули 514 осіб, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 5116 пацієнтів вже видужали, зокрема 1312 медпрацівників.

Центр громадського здоров'я України інформує, що усього в Україні досліджено 227 801 зразок методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1301 дитина та 3569 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 503 пацієнти, з них 1070 дітей та 2916 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5788 осіб, з них 231 дитина та 653 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легени потребували 238 осіб, зокрема одна дитина та 20 медиків", – йдеться в повідомленні.

Загалом випадки COVID-19 підтверджено:

Вінницька обл. – 715 (385 одужали);

Волинська обл. – 615 (150 одужали);

Дніпропетровська обл. – 837 (95 одужали);

Донецька обл. – 130 (35 одужали);

Житомирська обл. – 546 (140 одужали);

Закарпатська обл. – 885 (166 одужали);

Запорізька обл. – 378 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. – 1210 (513 одужали);

м. Київ – 2280 (224 одужали);

Київська обл. – 1197 (208 одужали);

Кіровоградська обл. – 443 (319 одужали);

Луганська обл. – 42 (22 одужали);

Львівська обл. – 1019 (197 одужали);

Миколаївська обл. – 238 (82 одужали);

Одеська обл. – 746 (59 одужали);

Полтавська обл. – 264 (184 одужали);

Рівненська обл. – 1126 (347 одужали);

Сумська обл. – 162 (89 одужали);

Тернопільська обл. – 1078 (578 одужали);

Харківська обл. – 786 (119 одужали);

Херсонська обл. – 167 (117 одужали);

Хмельницька обл. – 253 (65 одужали);

Черкаська обл. – 372 (206 одужали);

Чернівецька обл. – 2694 (608 одужали);

Чернігівська обл. – 108 (27 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 травня в Україні зафіксували 17 858 випадків коронавірусу, з яких 528 випадків виявили за добу.

У всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,7 млн осіб. Лідером з інфікування залишаються США, де вірус забрав понад 90 тисяч життів. Водночас в Італії смертність від COVID-19 рекордно впала.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!