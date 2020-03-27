Кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася до 310 осіб. Всі вони підтверджені лабораторно.
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Такі дані Центру громадського здоров'я на 23:00 п'ятниці, 27 березня, наводяться на сторінці МОЗ у Facebook.
Зазначається, що тільки протягом останньої доби виявлено 92 нових випадки.
"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становила 218 випадків.
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