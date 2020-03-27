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28 березня • оновлено в 00:29
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Юрій Сергієнко

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 310: статистика МОЗ на 27 березня

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Кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася до 310 осіб. Всі вони підтверджені лабораторно.

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Такі дані Центру громадського здоров'я на 23:00 п'ятниці, 27 березня, наводяться на сторінці МОЗ у Facebook.

За добу 92 випадки: в Україні підтвердили 310 хворих на COVID-19

Зазначається, що тільки протягом останньої доби виявлено 92 нових випадки.

"За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становила 218 випадків.

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Автор
Юрій Сергієнко
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если суждено нам пройти это испытание, давайте это сделаем с достоинством!
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Просили ж был.ядь - сидите дома.
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Livesey David
Livesey David
Будет ещё много больше, наконец-то тесты подвезли.
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