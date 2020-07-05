За добу 17 бійців ЗСУ заразилися коронавірусом

За добу 4 липня в Збройних силах України було зареєстровано 17 нових випадків COVID-19.

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Станом на 10:00 неділі, 5 липня, в українській армії коронавірусом хворіє 168 військових. Всього за час пандемії одужали 377, загинули 5 осіб. Про це в Facebook повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції), за останніми даними, перебуває 522 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція протягом найближчих трьох діб – 109.

На лікуванні вдома під наглядом знаходяться 11 осіб (Львівська область – 6 військовослужбовців і 1 працівник ЗС, Київська – 2 військовослужбовців, Хмельницька та Тернопільська області – по 1 військовому). Як заявила пресслужба, стан здоров'я пацієнтів задовільний.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах із близькими людьми (друзями і рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або живете разом", – сказано в повідомленні.

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Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 5 липня в Україні офіційно підтверджено 48 500 випадків коронавірусної інфекції. Із них 823 були виявлені за минулу добу.