Нет, не за то, что вы подумали. Не за то, что она считала его умершим целые сутки.

Давайте посмотрим на последовательность событий. Как мы это услышали в новостях вчера. Она в ванной, слышит хлопки, открывает дверь из ванной в прихожую и видит на полу окровавленного мужа, лежащего лицом вниз. Звонит в скорую, скорая приезжает и увозит мужа, в новостях идет информация везде одна и та же: поступил звонок от женщины что муж ранен, выслали скорую, в машине скончался. Ещё мы услышали, что друг и коллега Муждабаев не знал, в какую больницу повезли.

Потом стало известно, что женщину из квартиры забрали следователи и увезли, для дачи показаний, надо полагать.

Все мы видели фотографию лежащего ничком на полу человека в луже крови, с окровавленной спиной. У меня сразу возник вопрос: кто сделал этот снимок? Неужели сама Ольга Бабченко?

Как-то трудно было представить себе, что женщина в такой ситуации не пытается увидеть его лицо, не за руку мужа держит, не спрашивает его как он себя чувствует и что случилось, не носится по квартире в поисках льда и полотенец, чтобы остановить кровотечение, а берется за телефон и делает вполне качественный снимок правильного ракурса, возможно, и не один.

Я думаю, в реальности было вот что. Ольга в ванной, Аркадий быстренько достает из упромного места заранее простреленную и окровавленную куртку, надевает её, наливает на пол красные чернила и аккуратно ложится в лужу лицом в пол. (хотела ещё раз увидеть эту фотографию, но уже не нашла в сети). Улегшись поудобнее, выстреливает из какой-нибудь хлопушки. Жена, возможно, в душе, ей надо сначала мыло с лица смыть, воду выключить, накинуть на себя что-нибудь, в тапочки попасть -- так что несколько секунд у него есть, достаточно для всех этих манипуляций.

Дальше можно себе представить: она выбегает из ванной, видит мужа на полу в луже крови, кричит и паникует, звонит в скорую. Возможно, она подбежала, присела, пыталась с ним говорить, а он ей сказал что-то типа "звони в скорую, потом Айдеру", а когда вызов был принят и скорая была уже в пути, она его и сфотографировала. По его собственной просьбе, скорее всего. Что было дальше -- мы все помним. Сначала пост Айдера, что ранен, что увезли на скорой, в какую больницу -- выясняет. Потом сообщения в прессе "скончался в машине".

Сегодня узнали, что это спецоперация, Аркадий жив, чтоб он нам был здоров ещё сто лет. И можно уже фантазировать на тему кто что и когда. Когда жена узнала, что вся эта кровища и простреленная спина -- всего-навсего инсценировка? Я думаю, вскоре после звонка в скорую. Натуральной паники от неё требовалось всего-ничего - только на один этот телефонный разговор с диспетчером скорой помощи и потом ещё чуть-чуть. Все звонки диспетчеру записываются и теоретически могут быть востребованы и обнародованы, а малейшая несостыковка, неискренность или фальшивость в голосе звонящей могли бы провалить всю так тщательно разработанную операцию.

Машина скорой помощи наверняка ошивалась где-нибудь за ближайшим углом и вполне могла быть и настоящей, чтоб не вызывать лишних подозрений, а вот водитель и санитары в ней -- скорее всего переодетые СБУшники. Быстренько подняли на носилки, в секунды загрузили в машину -- и вперед. Не знаю, как в Украине, а у нас родственники могут сопровождать пациентов, которых увозят на скорой помощи в больницу. Если человек серьезно ранен, то по логике событий жене надо было бы быть с ним рядом, послав всех силовиков подальше вместе с ихними следственными действиями.

Жена же спокойно уезжает на спецмашине. Когда эта вторая машина оказалась на месте происшествия и когда Ольга оказалась в этой машине -- мы не знаем. Возможно, машина появилась у подъезда в то же самое время, как и скорая: диспетчер обязан передавать информацию о возможных преступлениях, чтобы полиция могла быть на месте происшествия как можно скорее, поэтому совершенно нормально увидеть возле подъезда и полицейскую машину, раз там уже стоит машина скорой помощи.

Когда Ольга узнала, что её мужу ничто не угрожает, что он цел и невредим? Я думаю, не раньше, чем она оказалась в машине следователей. Аркадий мог ей сказать что-то типа "ничего страшного, не волнуйся, всё будет хорошо", но она, возможно, ему не поверила и решила, что это обычная в такой ситуации попытка успокоить её. Зачем нужно было вообще так пугать женщину, подвергать её такому стрессу? А для того, чтобы не заподозрили обмана те, кто наблюдал всю ситуацию со стороны, на улице, в подъезде, и посторонние зеваки, и участники преступления, которым надо было убедиться, что Аркадий действительно серьезно ранен. Если было бы хоть малейшее сомнение в том, что Ольга действительно испугана и смертельно боится за мужа, то вся операция потеряла бы смысл. А смысл был в том, чтобы убедить заказчика и разработчика преступления в точном исполнении заказа.

В общем, госпожа Бабченко волновалась и переживала реально, но недолго. Всего несколько минут с того момента, как она вышла из ванной, до того момента, как она села в машину следователей.

Этих коротких минут вполне могла хватить, тобы молодая женщина стала седой или получила инфаркт. И вот за эти минуты Аркадий и извинялся перед ней в своей пресс конференции.