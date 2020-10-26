За часи незалежності Україна не отримала жодного військового літака, – командувач Повітряних сил

За часи незалежності України армія не отримала жодного військового літака.

Про це розповів командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Дроздов в інтерв’ю РБК-Україна.

Проте точний відсоток зношеності авіаційної техніки військовий назвав.

"Про точний відсоток говорити дещо не коректно, бо техніка у нас різна. Можу сказати так, що парк авіаційної техніки Збройних Сил на сьогодні потребує оновлення. Мова йде як про моральне, так і про фізичне старіння техніки, бо зараз ми захищаємо повітряні кордони нашої держави на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року", – наголосив він.

За словами Дроздова, найстаріші літаки в українських повітряних Збройних Силах – військово-транспортні, їм від 52 років; ударна, винищувальна та розвідувальна авіація – Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР – від 1981 по 1991 рік випуску.

При цьому військові льотчики регулярно проводять чимало льотних змін: якщо дозволяють погодні умови, по 3–4 на тиждень.

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