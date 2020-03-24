За час карантину повернулися 78,5 тисяч осіб: МЗС назвав країни, де ще залишилися українці

Більше 78 тисяч українців повернулися додому під час карантину за допомогою дипломатичних установ.

Про це повідомляє "Коронавірус онлайн – оперативно від МЗС" на своїй сторінці в Facebook.

За їх інформацією, станом на вечір вівторка в Україну повернулися 78 592 особи. Вони застрягли за кордоном через введення карантинних заходів. Повернутися додому їм допомогли дипломатичні установи.

Ще 152 людини досі перебувають в інших країнах: 106 у Польщі, 16 у Бразилії, 8 у В'єтнамі, 7 у Німеччині, 3 в ОАЕ, по 2 в Молдові, США й Австралії, по одному в Китаї, Катарі, Кубі, Румунії і Чорногорії.

18 осіб проходять лікування від коронавірусу за кордоном, а троє померли в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде евакуювати своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу. Українці відреагували на заяву Лукашенка двояко, деякі підтримали лідера Білорусі, тоді як багато хто вважає, що правильно діє в період пандемії президент України Володимир Зеленський.

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