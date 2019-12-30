"За батьківщину, за Путіна": письменник назвав головну відмінність росіян від українців

Українське суспільство за своїм менталітетом схильне до демократичної анархії запорізьких козаків, тоді як росіяни запрограмовані на обожнювання царя.

Про це в ефірі ObozTV розповів відомий український письменник Андрій Курков, коментуючи ментальні відмінності між українцями і росіянами.

"Українці різних етнічних походжень перейняли від України матрицю соціально-політичної поведінки, яка існувала в 15-16 столітті. Це матриця демократичної анархії козацтва – території, яку можна вважати країною, але яка не мала фіксованих кордонів, власної валюти, розраховувалася між собою сріблом з Польщі, золотом з Туреччини, талерами з Німеччини. Одночасно мала вибори гетьмана, військову юстицію, військові суди тощо", – пояснив Курков.

"Все це протиставляється типовій російській матриці монархії, яка програмує в людині обожнювання царя. А коли від царя втомлюються, росіяни вбивають цього царя і обожнюють наступного", – зазначив він.

За словами письменника, це "індивідуалістична ментальність проти колективної".

Курков також зазначив, що президент РФ Володимир Путін робить все, "щоб росіяни зрозуміли, що він їх батюшка і захисник".

"Стільки ворогів у Росії, як зараз показує російське телебачення, ще ніколи не було навіть за часів Радянського Союзу. Це означає, що якщо є ворог, його треба, з одного боку, боятися, остерігатися, а з іншого боку – об'єднуватися навколо царя і захищати батьківщину. Ця схема працює. Раніше "за батьківщину, за Сталіна", тепер "за батьківщину, за Путіна", – заявив він.

ridus.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Станіслав Бєлковський спрогнозував, що український і російський народи зможуть помиритися через 15 років, як це було у випадку з Францією і Німеччиною, які теж воювали між собою.

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