З якої тканини краще шити маски: вчені знайшли відповідь

Вчені протестували декілька типів масок і з'ясували, які тканини кращі підходять для захисту в період пандемії коронавірусу COVID-19, який передається повітряно-крапельним шляхом.

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Для цього дослідники створили спеціальну аерозольну установку, в якій виробляються мікрокраплі рідини і шматочки твердої матерії різних розмірів. Про результати експерименту повідомляє Science Alert.

Так, найефективнішим для виготовлення саморобних масок виявився один шар щільної бавовняної тканини в поєднанні з двома шарами поліефірно-спандексного шифону, що часто використовується для пошиття вечірніх суконь.

Маску можна пошити із поєднання щільної бавовняної тканини та шифону

За словами дослідників, маска саме з такого поєднання тканин відфільтровує більшість частинок аерозолю (80-99% залежно від їхнього розміру), тобто за своєю ефективністю вона наближається до респіратора N95. Аналогічні результати дасть і маска, для пошиття якої замість шифону використати натуральний шовк.

Вчені пояснюють, що щільно сплетені тканини, такі як бавовна, можуть виступати в ролі механічного бар'єру для частинок вірусів, тоді як тканини, які утримують статичний заряд, наприклад, певні види шифону і натурального шовку, служать як електростатичний бар'єр.

Непогані показники ефективності також спостерігалися у поєднанні бавовни з фланеллю, а також ватину або бавовняної тканини з поліестером.

Водночас навіть невеликий розрив на будь-якій комбінації зменшує ефективність фільтрації всіх масок вдвічі або більше, що лиш підкреслює важливість правильного підбирання тканин для виготовлення саморобних масок, аби вони щільно прилягали до обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в умовах пандемії коронавірусу людям слід носити захисні маски, а не респіратори. Тільки вони можуть не дати поширюватися збуднику хвороби на 1,5 метра.