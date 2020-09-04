З якими симптомами COVID-19 потрібно лягати в лікарню: лікар озвучив список

Госпіталізація заражених коронавірусом необхідна при наявності важких симптомів.

Їх перерахував лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський, пише "ТСН".

"Госпіталізація показана в разі появи явищ дихальної недостатності – задишка, нестача повітря, різка блідість шкірних покривів, виражена загальна слабкість і запаморочення. Також викликає занепокоєння сильна лихоманка, яка довго (днів п'ять і більше) не проходить. Це може свідчити про приєднання бактеріального ускладнення у вигляді пневмонії", – зазначив лікар.

Крім того, госпіталізація з COVID-19 показана людям, у яких є хронічні захворювання. Вони є пацієнтами високою групи ризику.

"Окреме питання – пацієнти з високою групи ризику – хворі на COVID-19 і важким хронічним захворюванням (онкологія, ВІЛ, діабет, інсульт і т.д.). Або грамотний сімейний лікар веде такого пацієнта, або вже, з метою попередження ускладнень, його кладуть в стаціонар і відразу ведуть як середньо-важкого пацієнта", – пояснив інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, що впливає на перебіг коронавірусу у пацієнтів.