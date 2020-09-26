У Києві викинулися з вікна двоє хворих на COVID-19: як вірус пов'язаний із суїцидом і хто в зоні ризику

Жахлива трагедія трапилася в інфекційній лікарні №4 в Києві. Там двоє чоловіків із різницею в один день, 21 і 22 вересня, скоїли самогубства. Вони вистрибнули з вікна другого поверху центрального корпусу. Обидва пацієнти, 68-ми та 42-х років, були заражені коронавірусом.

Світові медичні ЗМІ стверджують, що існує зв'язок між вірусом і суїцидом. Навіть ті, хто пройшов крізь пекло хвороби, після одужання можуть мати серйозні психологічні проблеми, що здатні довести їх до самогубства.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Загинули на місці

Висота, з якої викинулися чоловіки, не така й велика, але через те, що внизу був асфальт, обидва загинули на місці. Зараз у лікарні перебуває поліція, яка розбирається в причинах смерті й стежить за порядком.

Як розповів OBOZREVATEL один із лікарів медзакладу на умовах анонімності, обидва пацієнти хворіли на COVID-19. "Що з ними трапилося, чи страждали вони іншими захворюваннями, невідомо", – пояснив медик.

Це вже не перший випадок, коли люди, що хворіють на коронавірус, покінчили життя самогубством. Наприклад, нещодавно в Харкові викинувся з вікна відомий у місті лікар.

Перед цим він вилікувався від СOVID-19. Стан його був середньої тяжкості, деякий час перебував на кисні. Один з його знайомих лікарів припустив, що нібито цей вірус міг подіяти на центральну нервову систему.

Люди скаржаться на суїцидальні думки

Те, що в пацієнтів із коронавірусом з'являються думки про самогубство, підтверджують і світові медичні видання. Правда, вчені визнають, що поки точних даних про зв'язок СOVID-19 зі зростанням кількості суїцидів немає.

Зокрема, офіційне видання Міністерства охорони здоров'я США (Центр із контролю та профілактики захворювань) опублікувало дані звіту про психічне здоров'я, вживання психотропних речовин і суїцидальні думки під час пандемії СOVID-19. Згідно з ним, серед жителів значно погіршився психічний стан і побільшало думок про самогубство через коронавірус.

Королівська асоціація психіатрів Великобританії стверджує, що СOVID-19 має великий вплив на життя кожного з нас. "Неможливість робити те, чим ми займаємося зазвичай, можуть впливати по-різному. Ми можемо турбуватися і турбуватися через новини про СOVID-19. Це змушує нас почуватися ізольованими, самотніми, злими або пригніченими. У деяких із нас можуть з'являтися думки про те, щоб нашкодити собі, щоб позбутися своїх почуттів. У нас навіть можуть виникати думки про самогубство", – зазначають експерти.

Також CNN повідомило, що майже 25% студентів скаржилися на депресію в травні, тоді як у листопаді 2019 року було 19%. Спроб суїцидів збільшилося вдвічі – з 3% до 6,4%.

Пандемія має психологічні наслідки

Міжнародний медичний журнал (видає Оксфордський університет) опублікував статтю "Вплив пандемії СOVID-19 на рівень самогубств".

За даними досліджень, є докази того, що пандемія коронавірусу має глибокі психологічні та соціальні наслідки, й збережуться вони, найімовірніше, найближчими місяцями, а то й роками. СOVID-19 пов'язаний із тривогою, страхом зараження, депресією і безсонням як серед звичайних людей, так і серед медиків.

Також підвищений ризик суїциду мають ті, хто вижив після цієї хвороби. Особливо ті, хто переніс її важко. Стрес від звістки про діагноз СOVID-19, страх заразити інших, госпіталізація, симптоми, перебування в реанімації, а також можливі економічні труднощі та втрата доходу можуть призвести розвитку депресії.

Хто схильний найбільше

Віцепрезидент Української асоціації психоаналізу Володимир Мамко каже, що самогубства через коронавірус можуть зробити люди з проблемною психікою.

"Розумієте, зараз постійно говорять про те, наскільки небезпечний коронавірус. Звучать такі апокаліптичні настрої, які вирізняються глибокою депресивністю. А депресія, або меланхолія, є психозом, тому нерідко закінчується самогубством", – пояснив OBOZREVATEL Мамко.

"Річ у тому, що в психіці є вада, така чорна діра, яка ніколи не може бути заповнена. Якоїсь миті вона стає відчутною, ви прокидаєтеся вранці і страждаєте від якогось душевного болю, який не можна нічим заглушити. І тут СOVID-19 як пандемія – проблема, яку не можна розв'язати. Усе, безодня розверзлася, вона дивиться на психічно хвору людину. Вона терпить усе це, поки не розуміє, що ім'я цієї безодні коронавірус. Людину заповнює жах, вона розуміє, що хтось із них двох має зникнути. І оскільки коронавірус не зникає, ця людина здійснює самогубство", – говорить він.

За словами медика, до таких вчинків схильні психічно нездорові люди, які мають проблеми з психічним здоров'ям, або їхні симптоми були приховані, на них ніхто не звертав уваги або просто боявся про це говорити.