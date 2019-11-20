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20 листопада • оновлено в 13:18
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З українським літаком трапилася НП в небі

1.8т
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Український літак не зміг приземлитися в Чернівцях через густий туман. Рейс МАУ PS41 прямував з Києва 19 листопада.

Про це повідомив пасажир Олександр Гріяр у Facebook, передає "Чернівецький промінь". Лайнер із пасажирами на борту був змушений повернутися в Бориспіль.

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Повітряне судно із майже двогодинною затримкою все ж сіло в Чернівцях. Цього дня масові затримки рейсів були в Харкові. Причиною також став густий туман.

З українським літаком трапилася НП в небі

З українським літаком трапилася НП в небі

З українським літаком трапилася НП в небі

"Чернівецький промінь"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через туман літак із українськими туристами з ледве зміг приземлитися в аеропорту Харкова після повернення з Єгипту.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
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