З України вилетіли тисячі туристів, щоб повернутися з коронавірусом – Геращенко

За останній тиждень 4 тисячі українців вилетіли за кордон в туристичних цілях, користуючись спеціальними рейсами для евакуації з-за кордону громадян України.

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Про це, коментуючи OBOZREVATEL повне обмеження пасажирських перевезень в Україні, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Багато наших співгромадян сприймають карантин, як веселу прогулянку або відпустку. Користуючись тим, що літаки продовжили літати приватними рейсами, щоб забирати наших співгромадян з-за кордону, за останній тиждень 4 тисячі осіб вилетіло за кордон. В тому числі, за нашою інформацією, це були туристичні поїздки, щоб повернуться через пару тижнів з вірусом", – заявив заступник міністра МВС.

Літак МАУ "Страна"

У зв'язку з цим, було прийнято рішення повністю обмежити авіаційне сполучення з п'ятниці, 27 березня.

"Всі перевізники вже попереджені, кожен додатковий рейс в Європу означає нові завезення заражених людей в Україні. Всім нашим громадянам було дано два тижні, все, хто хотів повернуться – повернулися. Заборона стосується і спецрейсів, крім вантажного транспортного сполучення та прильоту медичних літаків, якщо такі будуть", – пояснив він.

Геращенко також зазначив, що з авіаперевезеннями, заборона діє і на автобусне, і на залізничне сполучення, однак українцям не заборонено перетинати кордон на особистому автотранспорті.

Заступник міністра МВС анонсував перші результати щодо перевірок дотримання правил карантину тими українцями, яких зобов'язали самоізолюватись після повернення з-за кордону, вже найближчим часом.

Поліція України "Страна"

"Буде вибіркова перевірка тих осіб, які зобов'язані сидіти вдома після повернення. Їх дані завантажені в базу даних поліції, і правоохоронці, в тому числі і дільничні, перевірятимуть виконання ними карантинних заходів", – розповів Геращенко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавируса по країні. Попередній термін його закінчення – 24 апреля.Также по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україна з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавируса.

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