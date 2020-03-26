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26 березня • оновлено в 13:28
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З України вилетіли тисячі туристів, щоб повернутися з коронавірусом – Геращенко

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За останній тиждень 4 тисячі українців вилетіли за кордон в туристичних цілях, користуючись спеціальними рейсами для евакуації з-за кордону громадян України.

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Про це, коментуючи OBOZREVATEL повне обмеження пасажирських перевезень в Україні, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Багато наших співгромадян сприймають карантин, як веселу прогулянку або відпустку. Користуючись тим, що літаки продовжили літати приватними рейсами, щоб забирати наших співгромадян з-за кордону, за останній тиждень 4 тисячі осіб вилетіло за кордон. В тому числі, за нашою інформацією, це були туристичні поїздки, щоб повернуться через пару тижнів з вірусом", – заявив заступник міністра МВС.

Літак МАУ

Літак МАУ

"Страна"

У зв'язку з цим, було прийнято рішення повністю обмежити авіаційне сполучення з п'ятниці, 27 березня.

"Всі перевізники вже попереджені, кожен додатковий рейс в Європу означає нові завезення заражених людей в Україні. Всім нашим громадянам було дано два тижні, все, хто хотів повернуться – повернулися. Заборона стосується і спецрейсів, крім вантажного транспортного сполучення та прильоту медичних літаків, якщо такі будуть", – пояснив він.

Геращенко також зазначив, що з авіаперевезеннями, заборона діє і на автобусне, і на залізничне сполучення, однак українцям не заборонено перетинати кордон на особистому автотранспорті.

Заступник міністра МВС анонсував перші результати щодо перевірок дотримання правил карантину тими українцями, яких зобов'язали самоізолюватись після повернення з-за кордону, вже найближчим часом.

Поліція України

Поліція України

"Страна"

"Буде вибіркова перевірка тих осіб, які зобов'язані сидіти вдома після повернення. Їх дані завантажені в базу даних поліції, і правоохоронці, в тому числі і дільничні, перевірятимуть виконання ними карантинних заходів", – розповів Геращенко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавируса по країні. Попередній термін його закінчення – 24 апреля.Также по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Крім цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україна з 27 березня збираються припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавируса.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чем то напомнило старый анекдот: Летят в вертолете молодые специалисты к месту распределения над тайгой... Через некоторое время летчик кричит: - Все! Прилетели! Прыгайте! - Так высоко ведь! Разобьемся! - Ладно! - снижается - Высота 25 метров! Прыгайте! - ...!? - Ниже не могу! Начнут запрыгивать молодые специалисты прошлого года!
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Livesey David
Livesey David
"Чтобы вернуться с коронавирусом", xаxлы, а вас разве не предупредили, что это такое приложение к безвизу? ))
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Суспільство

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