З України видворили відому пропагандистку Кремля: подробиці і відео

З України вирішили примусово видворити російську пропагандистку Маргариту Бондар.

Відповідне рішення ухвалила Державна міграційна служба за матеріалами СБУ. Журналістка повинна покинути країну до 31 березня з забороною в'їзду на три роки.

"Протягом 2018 року вона на замовлення російського пропагандистського видання "Украина.ру", що входить до холдингу "рупора Кремля" Дмитра Кисельова систематично поширювала в мережі Інтернет тенденційну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема вона публікувала недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності української правоохоронної системи", — повідомили в СБУ.

Відзначається, що зміст зазначених публікацій, згідно з експертним висновком фахівців Міністерства культури України, сприяє інспірації міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україну не пустили двох російських акторів театру і кіно, які раніше незаконно відвідали анексований Росією півострів Крим.

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