|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

З України видворили відому пропагандистку Кремля: подробиці і відео

2.9тЧитати матеріал російською

З України вирішили примусово видворити російську пропагандистку Маргариту Бондар.

Відповідне рішення ухвалила Державна міграційна служба за матеріалами СБУ. Журналістка повинна покинути країну до 31 березня з забороною в'їзду на три роки.

"Протягом 2018 року вона на замовлення російського пропагандистського видання "Украина.ру", що входить до холдингу "рупора Кремля" Дмитра Кисельова систематично поширювала в мережі Інтернет тенденційну інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Зокрема вона публікувала недостовірні та провокативні матеріали стосовно порушення прав національних меншин представниками вітчизняних націоналістичних організацій та начебто бездіяльності української правоохоронної системи", — повідомили в СБУ.

Новини
Відомого російського співака видворили з України: він пригрозив судом
З України видворили відому пропагандистку Кремля: подробиці і відео

Відзначається, що зміст зазначених публікацій, згідно з експертним висновком фахівців Міністерства культури України, сприяє інспірації міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі, дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україну не пустили двох російських акторів театру і кіно, які раніше незаконно відвідали анексований Росією півострів Крим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
СБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки