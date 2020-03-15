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15 березня • оновлено в 23:38
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З України в Словаччину намагалися продати 2 млн медичних масок: Кулеба викрив брехню

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Якщо Словаччина в розпал спалаху коронавірусу дійсно намагалася купити медичні маски в Україні, то планувала це в обхід законодавства.

Про це в неділю, 15 березня, на своїй сторінці у Twitter заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що експорт засобів захисту від поширення COVID-2019 заборонений щонайменше до 6 червня.

"Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати – незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров'ям громадян не торгуємо", – написав міністр.

З України намагалися продати медичні маски: Кулеба відповів

З України намагалися продати медичні маски: Кулеба відповів

Ілюстрація

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україна нібито готова була продати країні партію масок у 2 млн шт., але в підсумку продала їх до Німеччини.

"Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти за ними урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх", – сказав Пеллегріні.

Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про покупку масок – приватною особою, підприємством або державною установою. Не сказав він і коли повинна була відбутися угода.

З України намагалися продати 2 млн медичних масок: Кулеба відповів

Скріншот

Карта поширення COVID-2019 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у Словаччині перший випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19 підтвердили 6 березня. 53-річного пацієнта з позитивним результатом тесту госпіталізували в Братиславі.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
здоров'я Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України хвороба
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