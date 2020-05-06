З України пустять чартерні рейси до ЄС із заробітчанами: названі напрямки

Компанія Міжнародні авіаційні лінії України організовує спеціальні чартерні рейси для українських працівників до п'яти країн світу, незважаючи на закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії. Там уточнили, що у зв'язку з ростом попиту на послуги наших заробітчан за кордоном і поступовим врегулюванням всіх спірних питань на рівні уряду, кількість рейсів із трудовими мігрантами на борту найближчим часом зросте.

Зокрема, МАУ отримали замовлення на здійснення чартерних перевезень у Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу. Водночас у компанії зазначили, що вони вже виконали аналогічні рейси в Гельсінкі та Лондон.

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"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", – підкреслили в МАУ.

Там зауважили, що спеціальні пасажирські рейси з перевезення українських громадян за трудовими контрактами організували Міністерство закордонних справ і Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також у МАУ додали, що для того, аби потрапити на спеціальний рейс, потрібно обов'язково бути офіційно працевлаштованим, мати трудову візу, контракт на термін від трьох місяців і медичну страховку, зокрема на випадок захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, й назвав декілька умов.

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