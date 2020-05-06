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6 травня • оновлено в 09:57
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З України пустять чартерні рейси до ЄС із заробітчанами: названі напрямки

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Компанія Міжнародні авіаційні лінії України організовує спеціальні чартерні рейси для українських працівників до п'яти країн світу, незважаючи на закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

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Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії. Там уточнили, що у зв'язку з ростом попиту на послуги наших заробітчан за кордоном і поступовим врегулюванням всіх спірних питань на рівні уряду, кількість рейсів із трудовими мігрантами на борту найближчим часом зросте.

Зокрема, МАУ отримали замовлення на здійснення чартерних перевезень у Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу. Водночас у компанії зазначили, що вони вже виконали аналогічні рейси в Гельсінкі та Лондон.

Українців відпустять на заробітки до ЄС незважаючи на пандемію

Українців відпустять на заробітки до ЄС незважаючи на пандемію

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", – підкреслили в МАУ.

Там зауважили, що спеціальні пасажирські рейси з перевезення українських громадян за трудовими контрактами організували Міністерство закордонних справ і Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також у МАУ додали, що для того, аби потрапити на спеціальний рейс, потрібно обов'язково бути офіційно працевлаштованим, мати трудову візу, контракт на термін від трьох місяців і медичну страховку, зокрема на випадок захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий вести переговори з європейськими країнами, які виявили бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи, й назвав декілька умов.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
літак заробітчани МАУ
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А чому МАУ, чому не інші авіакомпанії? Або ж інші також?!(((
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Петков Андрей
Петков Андрей
сколько нужно заплатить чтобы осуществлять рейсы во время карантина?
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