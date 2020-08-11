Вижили всі, крім нього: трагічна історія 32-річного українця, який загинув у Бейруті

У Бейруті під час потужного вибуху, який знищив практично половину міста, загинув українець – 32-річний Вільям Азар. Він був провідним економістом у ліванському офісі міжнародної компанії KPMG. Крім того, у нього були великі плани на майбутнє.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вільям загинув, а батько й дівчина вижили

Вільям Азар працював у відомій міжнародній компанії KPMG, у її філії, розташованій у Бейруті. Як розповів один його колега, Вільям був ключовим гравцем і зіркою в ліванському офісі.

Вільям зі своєю дівчиною Facebook Анни З.

"Він був дуже працьовитим і робив усе можливе, щоб виконати свою роботу. Його любили й цінували колеги", – написав OBOZREVATEL його колега.

Він же розповів, як трапилася трагедія. За його словами, під час вибуху Вільям разом із батьком, який теж живе в Бейруті, і зі своєю дівчиною перебували в його автомобілі. "Щось упало прямо на той бік, де сидів Вільям. Решта не постраждала. І відчувають себе зараз добре. Вільям доправився до лікарні, але йому не змогли допомогти, він помер", – розповів колега.

Вільям Азар Facebook Анни З.

Справжній друг, брат і колега

З огляду на сторінку Вільяма в соцмережі, він кілька років зустрічався з українкою з Києва Ганною.

Разом вони багато подорожували: об'їхали сам Ліван, побували в гірській його частини, на півночі. Їздили до Туреччини, Амстердама, Брюсселя. На сторінці в Ані багато фото Вільяма в музеї мадам Тюссо, в Амстердамі. Вона позначила ці фото фразою "в придуркуватому настрої". Також молоді люди разом їздили до Канева, Чернігова, Києва.

Вільям під час подорожі Facebook Анни З.

Друзі кажуть, що пара в найближчому майбутньому збиралася побратися.

З огляду на анкету Вільяма на сайті Linkedin, він пропрацював у компанії в Лівані п'ять років. Був старшим менеджером з аудиту, займався наданням консультацій зі складних фінансових питань і міжнародних транзакцій.

Добре знав арабську, французьку та англійську мови. Також він закінчив Католицький університет Святого Духа, який розташований у Лівані.

Вільям дуже любив подорожувати Facebook Анни З.

Компанія KPMG в Лівані висловила своє співчуття через загибель Вільяма Азара.

"Вільяме, справжній друг, брат і колега. Нехай твоя душа спочиває з миром". У Бейруті вибух зруйнував половину офісу цієї компанії. Багато колег досі в шоці від того, що сталося, і переживають через смерть Вільяма. Для них це величезна втрата.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту. Вибухнув склад із селітрою. Практично половину міста зруйновано, 300 тисяч людей залишилися без житла. Понад сотню людей загинули.