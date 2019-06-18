ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

З рожевими вухами і вусиками: міністри Пакистану зганьбилися в мережі

691Читати матеріал російською

Міністри провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані провели Facebook-трансляцію засідання уряду з рожевими котячими вухами і милими вусами через випадково включений відповідний фільтр.

Про це повідомила The Indian Express. Відзначається, що користувачі соцмереж, які дивилися трансляцію, помітили фільтр і написали в коментарях.

Як пише газета, організатори заходу одразу вимкнули фільтр, але користувачі встигли наробити скріншотів. Тепер в інтернеті з'явилося багато фотожаб і мемів.

Новини
Весілля Каменських і Потапа: з'явилася онлайн-трансляція свята

Скрін онлайн-трансляції засідання

Скрін онлайн-трансляції засідання

Twitter Мансур Алі Хана

Пізніше партія опублікувала в Твіттері роз'яснення щодо прес-брифінгу, проведеного міністром інформації Шукатом Юсафзаєм, назвавши це "людською помилкою". У заяві PTI сказано: "Всі необхідні дії були зроблені, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року померла кішка по кличці Соус Тардар (Tardar Sauce), що стала культовим мемом Нервова кішка (Grumpy Cat). Їй було сім років.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Пакистан
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel