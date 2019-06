З рожевими вухами і вусиками: міністри Пакистану зганьбилися в мережі

Міністри провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані провели Facebook-трансляцію засідання уряду з рожевими котячими вухами і милими вусами через випадково включений відповідний фільтр.

Про це повідомила The Indian Express. Відзначається, що користувачі соцмереж, які дивилися трансляцію, помітили фільтр і написали в коментарях.

Як пише газета, організатори заходу одразу вимкнули фільтр, але користувачі встигли наробити скріншотів. Тепер в інтернеті з'явилося багато фотожаб і мемів.

Скрін онлайн-трансляції засідання Twitter Мансур Алі Хана

According to KP government 's social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU - Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019

You can not beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters .. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y - Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019

Пізніше партія опублікувала в Твіттері роз'яснення щодо прес-брифінгу, проведеного міністром інформації Шукатом Юсафзаєм, назвавши це "людською помилкою". У заяві PTI сказано: "Всі необхідні дії були зроблені, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому".

Clarification regarding coverage of Press Briefing held by KP's Information Minister Shoukat Yousafzai : #PTISMT pic.twitter.com/Oudb9r3lGz - PTI (@PTIofficial) June 15, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року померла кішка по кличці Соус Тардар (Tardar Sauce), що стала культовим мемом Нервова кішка (Grumpy Cat). Їй було сім років.

