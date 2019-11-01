З популярним курортом України трапилася катастрофа: жахливі фото

Знамените волинське озеро Світязь, яке вважається найглибшим в Україні, катастрофічно обміліло.

Фото з масштабами НП були опубліковані в Twitter "Конопляний Джмелик". На кадрах видно, що водойма практично зникла, а берегова лінія значно збільшилася.

За словами фахівців, ситуація на озері Світязь складна, але значно гірше буде, якщо озеро замерзне при низькому рівні води. Це призведе до загибелі великої частини рослин і тварин.

Озеро Світязь обміліло Роман Планковській

Озеро Світязь обміліло Роман Планковській

Озеро Світязь обміліло Роман Планковській

Озеро Світязь обміліло Роман Планковській

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Світязь втратив півсотні сантиметрів води від звичного рівня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!