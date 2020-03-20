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20 березня • оновлено в 12:16
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З Польщі потягами привезли більш як тисячу українців: подробиці

2.7т
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З Польщі 20 березня прибули евакуаційні потяги з українськими громадянами. Зокрема, усього повернулося більш як 1150 українців.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook. Там зазначили, що в усіх пасажирів температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

"У Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу зустрічають евакуаційні поїзди. Ними уже повернулося більш як 1150 наших співвітчизників", – йдеться в дописі.

З Польщі потягами привезли більш як тисячу українців: подробиці

Facebook/МВС

Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" розповів, що ситуація на кордоні залишається контрольованою. Пасажиропотік продовжує зменшуватися. Загалом на трьох напрямках – державний кордон, лінія розмежування на Донбасі й адмінмежа з Кримом – за добу перейшло 27,5 тисячі людей (25,5 тисячі – через держкордон).

За його словами, нині продовжують прибувати евакуаційні авіарейси з українцями з різних напрямків. Їх приймають столичні аеропорти, а також у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

З Польщі потягами привезли більш як тисячу українців: подробиці

Facebook/МВС

З Польщі потягами привезли більш як тисячу українців: подробиці

Facebook/МВС

З Польщі потягами привезли більш як тисячу українців: подробиці

Facebook/МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12:00 18 березня в Україні заборонили залізничне, авіаційне та автобусне міжміське й міжобласне сполучення.

У МЗС відзвітували, що вивезли з території Польщі 3,4 тисячі українців, а інших пообіцяли забрати потягами.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Добре, що надворі весна. Безглузде словосполучення М.Азарова "Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім’ю" актуальне та зрозуміле, як ніколи
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Serov Oleg
Serov Oleg
с12-13 лярдов,максимум до 2-3.....таково буде падение валютных поступлений от заробитчан.....здравствуй,дефолт!
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
После брэксита от мелкобритов вернулись польские мойщики унитазов. Вот и украинские потянулись на родину. Хрюканская экономика лишилась львиной доли валютных поступлений.
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