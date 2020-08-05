З потяга Харків-Ужгород зняли п'яних пасажирів: рейс зустрічав особисто Геращенко

З потяга Харків-Ужгород дорогою до Києва зняли трьох пасажирів, які випивали і порушували громадський порядок.

Одного зняли в Полтаві, ще двох – в Лубнах, повідомляє УНН з посиланням на очевидця.

"У Полтаві начальник поїзда викликав перший наряд поліції, одного з порушників зняли з потяга. Однак після цього частина чоловіків загрожувала начальнику потяга, продовжуючи пити і лаятися. Їх не менше восьми", – розповів очевидець Владислав.

Він додав, що пізніше одна з пасажирок з дитиною викликала другий наряд поліції на зупинку в Лубнах.

"Там ще двох чоловіків силою вивели з поїзда. Начальник поїзда зробив все, щоб захистити пасажирів", – зазначив Владислав.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко разом із виконуючим обов'язки глави "Укрзалізниці" Іваном Юриком прибув на київський вокзал, щоб поговорити з начальником потяга.

"Ми зустріли цей потяг. Поговорили з начальником потяга. Висловили йому подяку за небайдужість і гарне виконання своїх обов'язків. А також зняли даний факт і надамо пресі інформацію про те, що поліція, Міністерство внутрішніх справ і Укрзалізниця робить все для безпеки пасажирів", – розповів заступник глави МВС в коментарі агентству.

Геращенко також запропонував створити чорний список пасажирів, яких висаджують із поїздів за хуліганство і вандалізм, і не продавати їм квитки взагалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на суботу, 1 серпня, в поїзді Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати. Поліція затримала його, а суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

Також "Укрзалізниця" звільнила всіх провідників і начальника поїзда Маріуполь-Київ.