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"З похорону Гіві – у вишиванки": Соколова розповіла, що чекає "Л/ДНР"

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В недалекому майбутньому жителі тимчасово окупованого Донбасу зустрічатимуть у центрі своїх міст Героїв Збройних сил України.

Крім того, їхнього приходу чекатимуть навіть ті, хто симпатизував терористам "Л/ДНР". Про це заявила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Я думаю, щойно українські війська будуть в центрі Луганська і Донецька, щойно ми побудуємо тут економічно стабільну державу, то одразу ж всі, хто був на похоронах Гіві й Мотороли, одягнуть вишиванки та будуть з прапорцями, у віночках зустрічати українську армію, в центрі Донецька і Луганська. Я щиро в це вірю, думаю, що ми інтегруємо їх назад, розум їхній теж інтегруємо", — сказала вона.

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Соколова висловила впевненість, що такий сценарій стане реальністю вже найближчим часом. Головне завдання для України на цьому шляху — максимально відірватися від країни-агресора і викорінити п'яту колону всередині себе.

"Головне — подалі від Москви й проросійських сил у нашому парламенті. І тоді ми незабаром повернемо і Крим, і Луганськ, і Донецьк", — з оптимізмом підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова засудила колаборантів із "Л/ДНР", які скаржаться на те, що їм складно отримувати пенсію на території вільної України. Для того, щоб уникнути цього, вона порадила прихильникам "русского міра" повертатися до складу рідної країни і не зраджувати її.

Також вона порадила жителям тимчасово анексованого Криму "слати на хр*н" окупантів півострова, щоб повернутися до нормального життя.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Из Киева на Ленинградское шоссе. Какое будущее ждёт украинскую порохоботку Соколову.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Главное — подальше от Москвы и пророссийских сил в нашем парламенте. И тогда мы в скором времени вернем и Крым, и Луганск, и Донецк" и Луну тоже! В скором времени они вернут... Быть подальше от Москвы и в то же время по максимуму сохранить транзит "агрессорского" газа? А сильно переориентировались на европейский рынок предприятия, которые до того имели основной рынок в РФ?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Конечно. Только вот главная мысль: "...как только мы построим здесь экономически стабильное государство...". То-есть в ближайшее десятилетие можно не ждать.
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