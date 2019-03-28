"З похорону Гіві – у вишиванки": Соколова розповіла, що чекає "Л/ДНР"

В недалекому майбутньому жителі тимчасово окупованого Донбасу зустрічатимуть у центрі своїх міст Героїв Збройних сил України.

Крім того, їхнього приходу чекатимуть навіть ті, хто симпатизував терористам "Л/ДНР". Про це заявила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Я думаю, щойно українські війська будуть в центрі Луганська і Донецька, щойно ми побудуємо тут економічно стабільну державу, то одразу ж всі, хто був на похоронах Гіві й Мотороли, одягнуть вишиванки та будуть з прапорцями, у віночках зустрічати українську армію, в центрі Донецька і Луганська. Я щиро в це вірю, думаю, що ми інтегруємо їх назад, розум їхній теж інтегруємо", — сказала вона.

Соколова висловила впевненість, що такий сценарій стане реальністю вже найближчим часом. Головне завдання для України на цьому шляху — максимально відірватися від країни-агресора і викорінити п'яту колону всередині себе.

"Головне — подалі від Москви й проросійських сил у нашому парламенті. І тоді ми незабаром повернемо і Крим, і Луганськ, і Донецьк", — з оптимізмом підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова засудила колаборантів із "Л/ДНР", які скаржаться на те, що їм складно отримувати пенсію на території вільної України. Для того, щоб уникнути цього, вона порадила прихильникам "русского міра" повертатися до складу рідної країни і не зраджувати її.

Також вона порадила жителям тимчасово анексованого Криму "слати на хр*н" окупантів півострова, щоб повернутися до нормального життя.

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