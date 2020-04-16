З початку епідемії коронавірусу Новинський витратив на допомогу медикам і найбільш незахищеним українцям понад 70 млн

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського в честь Покрова Пресвятої Богородиці і бізнеси групи Смарт-Холдинг об'єдналися для надання допомоги державі в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції в країні.

Завдяки зусиллям фахівців Фонду в Україну було доставлено дефіцитне медобладнання, засоби особистого захисту медперсоналу та експрес-тести для оперативного виявлення захворювання. Не залишені без уваги люди похилого віку, які, як показує сумна статистика, знаходяться в зоні підвищеного ризику.

Фахівці Фонду спільно з представниками бізнес-присутності адресно доставляють продуктові набори ветеранам і пенсіонерам Києва, Херсона, Миколаєва та Київській області.

"У біди немає меж, немає мови, немає інших відмінностей. Вона зачіпає всіх, і якщо є така можливість, ми повинні допомагати всім українцям – і в Херсоні, і Чернівцях, і на тимчасово непідконтрольних територіях", – сказав засновник Фонду, народний депутат Вадим Новинський.

Надання допомоги буде продовжено.