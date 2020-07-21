З початку поточного року по травень чисельність населення України скоротилася більш ніж на 100 тисяч осіб.

Згідно з даними Державної служби статистики України, населення країни станом на 1 червня становило понад 41 мільйон 785 тисяч осіб.

"Протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисяч осіб. Істотним залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених", – сказано в повідомленні.

З початку 2020 року в Україні суттєво скоротилося населення: Держстат уточнив дані

Як писав OBOZREVATEL, згідно з прогнозом вчених, населення України в 2100 році з 44,6 млн чоловік скоротиться до 17,6 млн.