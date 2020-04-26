"З першого етапу на третій": в МОЗ назвали умову скасування карантину

Україна може набагато швидше вийти з карантину в разі стрімкого зниження темпів поширення коронавірусу.

Про це розповів заступник МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі ICTV увечері 26 квітня.

"Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", – зазначив він.

Нагадаємо, 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні нещодавно представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Станом на ранок неділі, 26 квітня, в Україні офіційно підтвердили 8617 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Із них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. Лише за останню добу в країні виявлено 492 нових заражених.

Віктор Ляшко Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

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