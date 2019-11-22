З ока чоловіка дістали величезного черв'яка: з'явилися моторошні фото

В індійському штаті Гуджарат у місцевого жителя вилучили семисантиметрового черв'яка, який знаходився там кілька років.

Про це повідомляє газета Daily Mirror. 70-річний Джасубай Пател багато років скаржився на біль і свербіж в оці. Лікарі неодноразово оглядали чоловіка, проте не могли поставити йому правильний діагноз. Лише в кінці жовтня офтальмолог Мілан Панчал помітив в оці пацієнта паразита (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

"Ми витягли його живим, – розповідає Панчал. – Пацієнт був під місцевою анестезією і відчував, як ми діставали хробака".

В Індії чоловік роками ходив з величезним хробаком в оці iStock / Global Images Ukraine

Лікар підкреслив, що Патель була потрібна негайна операція, інакше паразит міг назавжди позбавити його зору.

"Був ризик того, що черв'як проникне в головний мозок людини через кровотік. Операція тривала 25 хвилин. Черв'як рухався, тому було непросто за нього вхопитися", - розповів лікар.

За словами самого пацієнта, 12 років тому його вкусив пес. Лікарі підозрюють, що черв'як проник в око Пателя в результаті нападу собаки.

"Ці паразити живуть на язиках собак і кішок. Ми відправили хробака на мікробіологічне і гістопатологічного дослідження і чекаємо результати", - сказав доктор.

Caters

Caters

Як писав OBOZREVATEL, в Вірменії у 22-річної дівчини замість сліз з очей падають "діамантові" кристали. Поставити діагноз місцеві лікарі поки не можуть.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!