З одеських лікарень масово виписують пацієнтів з кисневою залежністю, – волонтерка

З одеських лікарень масово виписують пацієнтів з кисневою залежністю, які надійшли на стаціонар з коронавірусом.

Про це в ефірі програми "Право на владу" 3 грудня розповіла волонтер Катерина Ножевнікова. За її словами, пацієнтів виписують з сатурацією 82% (при нормі 95-99%).

"У нас потік пацієнтів, яких виписують з сатурацією 82%. Вони приходять у нас просити концентратор, щоб доліковуватися вдома. Лікарі виписують їх маскімально швидко, щоб звільняти ліжка", – пояснила вона.

Катерина Ножевнікова. кадр відео

За словами Ножевнікової, у них залишилося тільки 4 концентратора, в той час, як в черзі близько 30 осіб. Водночас волонтерка додала, що 4 грудня їм мають привезти ще 40 концентраторів.

Зі свого боку головний анестезіолог Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров зазначив, що за офіційною статистикою лікарні в Одеській області заповнені на 55%.

Він також розповів, що за день до його візиту одеську лікарню №1 були виписані 57 пацієнтів. А під час перевірки, на думку лікаря, можна було виписати ще близько 30 осіб, оскільки без кисню вони мали сатурацію 97-99%.

"Не хочу звинувачувати колег, але, можливо, лікарі тримають на ліжках легших хворих, щоб не завантажувати їх важкими пацієнтами", – припустив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дубров заявив, що українські лікарні подають неправдиві дані в статистику щодо кількості кисню для лікування хворих на коронавірус, внаслідок чого в деяких містах виникає його нестача.

Нагадаємо, що волонтери розповіли, як в Одеській лікарні №5, де лікують пацієнтів з коронавірусом, не вистачає кисню. Внаслідок цього люди вмирають, а їхні тіла лежать в палатах разом з живими.

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