З новим поїздом Київ-Бориспіль на ходу трапилася НП

У вівторок, 7 січня, по дорозі в аеропорт "Бориспіль" зламався новий поїзд, який курсує з головного залізничного вокзалу Києва.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні, 7 січня 2020 року біля 13:30 біля станції Деміївська (Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом "Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль" здійснив вимушену зупинку. Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Вони були пересаджені в складських площах і доставлені в аеропорт", – йдеться в повідомленні.

Олексій Довгалюк в Facebook зазначив, що причиною поломки стали гальма, що закликнили. Через зупинку нібито 15 людей запізнилися на реєстрацію.

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В УЗ відзначили, що новий поїзд їм передав Крюківський вагонобудівний завод. У компанії мають намір провезти розслідування інциденту і пред'явити заводу претензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрес до Борисполя часто ламався в 2019 році. Так, рейкобус до Борисполя зламався в четвертий раз за грудень. Пасажири близько години стояли на Дарницькому вокзалі в очікуванні наступного рейсу.

Також повідомлялося, що експрес "Київ - Бориспіль" відправляється із залізничного вокзалу не за розкладом, що викликало обурення у пасажирів.

Нагадаємо, що старт роботи експреса відбувся 30 листопада. Підготовчі роботи до проєкту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще в березні. Уже через місяць стартували будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

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