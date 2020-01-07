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7 січня • оновлено в 19:41
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З новим поїздом Київ-Бориспіль на ходу трапилася НП

3.1т
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У вівторок, 7 січня, по дорозі в аеропорт "Бориспіль" зламався новий поїзд, який курсує з головного залізничного вокзалу Києва.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні, 7 січня 2020 року біля 13:30 біля станції Деміївська (Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом "Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль" здійснив вимушену зупинку. Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Вони були пересаджені в складських площах і доставлені в аеропорт", – йдеться в повідомленні.

Олексій Довгалюк в Facebook зазначив, що причиною поломки стали гальма, що закликнили. Через зупинку нібито 15 людей запізнилися на реєстрацію.

З новим поїздом Київ-Бориспіль на ходу трапилася НП

Скріншот

В УЗ відзначили, що новий поїзд їм передав Крюківський вагонобудівний завод. У компанії мають намір провезти розслідування інциденту і пред'явити заводу претензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрес до Борисполя часто ламався в 2019 році. Так, рейкобус до Борисполя зламався в четвертий раз за грудень. Пасажири близько години стояли на Дарницькому вокзалі в очікуванні наступного рейсу.

Також повідомлялося, що експрес "Київ - Бориспіль" відправляється із залізничного вокзалу не за розкладом, що викликало обурення у пасажирів.

Нагадаємо, що старт роботи експреса відбувся 30 листопада. Підготовчі роботи до проєкту рейкобуса з Києва до Борисполя почалися ще в березні. Уже через місяць стартували будівельні роботи, які вдалося виконати в дуже стислі терміни.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
експерт аеропорт Бориспіль Укрзалізниця
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Карпов Стас
Карпов Стас
А по Крымскому мосту поезда ездят без проблем.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Пассажиры были немедленно пересажены на волов и через две луны немедленно доставлены на посадку в железную птицу. В общем, все свидоменько и перемога.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В России в год сотни новых электричек и рельсовых автобусов выпускают, а тут 1 (один) за меного лет выпустили, да и тот бракованный... Украина - не Россия...
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