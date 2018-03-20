Широкими мазками спробуємо намалювати картину найближчих прогнозів погоди. Завтра сьогоднішній циклон поступово відходитиме на північний схід.

21-го березня сніг ще підсипатиме (карта 1), особливо вночі, проте вже вдень на Півдні будуть прояснення. А на Заході - лише місцями невеликий сніг. Тобто, завтра циклон ослабне.

А випихати його з нашої території буде ось та потужна смуга високого атмосферного тиску, антициклон, яка витягнулася аж з Атлантики через центр Європи до України (карта 2).

І завдяки саме цій потужній антициклонічній області опадів у нас буде все менше, а тепломанівцями і обхідними стежками буде потроху продиратися крізь колючі хащі морозу і вже з 26-го березня вийде на нормальну дорогу. Тобто, з найближчого понеділка скрізь почнеться потепління.

Але поки що, 21 березня вночі очікується -3-10 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях -7-12 градусів. Завтра вдень 0-5 градусів морозу, на півдні від 2 морозу до 4 тепла, в Криму 4-10 градусів тепла.

У Києві у середу ще очікується сніг: вночі помірний, вдень невеликий. Вночі до -5-7 градусів, вдень -1-3 градуси. Отже, холодними стежками ще ходимо, але навігатор чітко вказує на теплу дорогу.