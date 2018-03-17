З мишачим послідом: на Прикарпатті розгорівся скандал через харчування дітей у садку

У дитсадку в селі Яблунька Богородчанського району Івано-Франківської області розгорівся скандал через зіпсовані продукти, які в закладі знайшли батьки дітей.

В одному зі складських приміщень із грубим порушенням санітарних норм прямо на підлозі зберігалися овочі та борошно з мишачим послідом, крупи без терміну придатності, зіпсовані чай і кисіль. Відповідне відео, яке одна з мам зняла на мобільний телефон, оприлюднено в сюжеті "Сегодня".

За словами батьків, вони щомісяця здавали гроші на харчування, але в садку свідомо використовували зіпсовані продукти. Тепер мами вимагають пояснень від завгоспа. Зі свого боку, адміністрація заявляє, що нічого зі знайденого не використовувалося для дитячого харчування, адже це - давні залишки провіанту.

Відзначається, що після громадського розголосу інциденту в заклад нагрянули інспектори з перевірками, однак винних поки що не знайшли.

Як писав "Обозреватель", раніше стало відомо про масштабний скандал через продукти харчування в дитсадках на Житомирщині.