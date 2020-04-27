З Майямі евакуювали 259 українців: серед них багато школярів
До міжнародого аеропорту "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс з Майямі (США) з громадянами України.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
На борту перебувало 259 пасажирів, майже половина з яких – українські учні, які потрапили в США за освітньою програмою FLEX (програма обміну для старшокласників з країни колишнього СРСР), повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).
Евакуаційний рейс організували МЗС України і Міністерство інфраструктури.
Прикордонники провели температурний скринінг для всіх пасажирів. Зазначається, що підвищення температури і скарг на погане самопочуття не було.
Близько 200 пасажирів вибрали самоізоляцію, для цього вони встановили додаток "Дій вдома". Решта вирушила на обсервацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 27 квітня анонсував відновлення евакуації українців, які перебувають за кордоном. За ними будуть спрямовані спеціальні рейси: до чотирьох рейсів на добу.