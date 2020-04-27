До міжнародого аеропорту "Бориспіль" прибув евакуаційний рейс з Майямі (США) з громадянами України.

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На борту перебувало 259 пасажирів, майже половина з яких – українські учні, які потрапили в США за освітньою програмою FLEX (програма обміну для старшокласників з країни колишнього СРСР), повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців facebook.com/DPSUkraine

Евакуаційний рейс організували МЗС України і Міністерство інфраструктури.

Прикордонники провели температурний скринінг для всіх пасажирів. Зазначається, що підвищення температури і скарг на погане самопочуття не було.

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців facebook.com/DPSUkraine

Близько 200 пасажирів вибрали самоізоляцію, для цього вони встановили додаток "Дій вдома". Решта вирушила на обсервацію.

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців facebook.com/DPSUkraine

В Україну з Майямі евакуровалі 259 українців facebook.com/DPSUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 27 квітня анонсував відновлення евакуації українців, які перебувають за кордоном. За ними будуть спрямовані спеціальні рейси: до чотирьох рейсів на добу.