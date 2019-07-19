"З логікою проблеми?!" Цимбалюк вгамував Росію через брехню про біженців Донбасу

Пропагандисти Кремля, що масово показують сюжети про біженців, які перебралися з Донбасу до Росії, повинні усвідомлювати, що ці люди втратили дім саме через російське вторгнення в чужу країну.

Таке нагадування зробив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він наголосив, що цей міф окупантів абсолютно суперечить здоровому глузду. Адже люди були змушені тікати з рідної країни через прихід на її територію армії країни чужої.

"Що говорить російський ведучий Зарубін? Він говорить про біженців із "народних" республік Донбасу. Тільки мені це ріже слух? Ці товариші зусиллями всієї російської держави, російської армії, яка чомусь "пішла у відпустку", окупувала частину українського Донбасу, тепер розмірковують про біженців з цих псевдонародних "республік". Зачекайте, територію звільнили від України, і після цього з'явилися біженці? Вам не здається, що тут трішечки з логікою проблеми?" – обурився Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що Росія, яка просуває міф про особливий "народ Донбасу", повинна застосувати цю формулу і до кожного зі своїх регіонів.

Також журналіст упевнений, що ніхто з інших держав, а особливо Росія, не має права вказувати Україні, яким має бути її державний устрій. Отже, будь-які розмови про федералізацію абсолютно безглузді.

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