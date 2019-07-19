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"З логікою проблеми?!" Цимбалюк вгамував Росію через брехню про біженців Донбасу

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Пропагандисти Кремля, що масово показують сюжети про біженців, які перебралися з Донбасу до Росії, повинні усвідомлювати, що ці люди втратили дім саме через російське вторгнення в чужу країну.

Таке нагадування зробив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він наголосив, що цей міф окупантів абсолютно суперечить здоровому глузду. Адже люди були змушені тікати з рідної країни через прихід на її територію армії країни чужої.

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"Що говорить російський ведучий Зарубін? Він говорить про біженців із "народних" республік Донбасу. Тільки мені це ріже слух? Ці товариші зусиллями всієї російської держави, російської армії, яка чомусь "пішла у відпустку", окупувала частину українського Донбасу, тепер розмірковують про біженців з цих псевдонародних "республік". Зачекайте, територію звільнили від України, і після цього з'явилися біженці? Вам не здається, що тут трішечки з логікою проблеми?" – обурився Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що Росія, яка просуває міф про особливий "народ Донбасу", повинна застосувати цю формулу і до кожного зі своїх регіонів.

Також журналіст упевнений, що ніхто з інших держав, а особливо Росія, не має права вказувати Україні, яким має бути її державний устрій. Отже, будь-які розмови про федералізацію абсолютно безглузді.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Makc Махов
Makc Махов
Аовывозили солдатен рейха расейскава, заводы, а за ними поехали работники. Вот вам и беженцы. Спасиба боярам в лаптях. Бгггггаааа
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну и дурашка этот Ушастик! Беженцы с Донбасса стали появляться после того как бравые укр. вояки стали пулять из пушек и Градов по жилым кварталам на донетчине и луганцине
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Makc Махов
Makc Махов
Крымчанин жмурий, беженцев не было бы если бы расейский рейх, не повыаозил заводы и затопил шахты. А теперь медальку за тупость, себе повесь. Бгггггаааа
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Северг Олег
Северг Олег
Русские защищали русских. Что не так ? Кому это режет слух стоит такой слух отрезать к ху*м. Так было так есть и так будет. Тронете русских придут другие русские которые положат тысячи вас в могилы. Это аксиома. Запомните её
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