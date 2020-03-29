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29 березня • оновлено в 17:12
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Із лікарні Тернополя в розпал коронавірусу масово звільняються лікарі

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З інфекційного відділення однієї з лікарень Тернополя через небезпеку захворіти на коронавірус COVID-19 і низьку зарплату звільнилися вісім лікарів.

Про це заявив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, повідомляє "Суспільне". Він пояснив, що 4 тисячі гривень не мотивують медиків наражатися на небезпеку.

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"Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати сім'ю на небезпеку, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби в наших працівників була мотивація", – сказав Чайківський.

За його словами, зараз медикам виплатили лише надбавку в розмірі посадового окладу, передбачену постановою міського голови Тернополя Сергія Надала для медпрацівників, які контактують з інфікованими. Обіцяні урядом 200% надбавки ще не виплачували.

У Тернополі масово звільняються лікарі

У Тернополі масово звільняються лікарі

Ілюстрація

Також для безпеки сімей медиків і працівників лікарні надали номери готелю "Галичина".

"Із учорашнього дня працівники інфекційного відділення в неробочий час відпочивають у готелі", – зазначив головлікар. Зокрема, троє лікарів із його медустанови живуть там, щоб не створювати загроз для рідних.

Як писав OBOZREVATEL, на Тернопільщині медики не були готові до спалаху COVID-19 в області, а також не мали навіть засобів індивідуального захисту.

Місцева активістка розповіла, що після першого виклику до хворого з коронавірусом медики не знали, як продезінфікувати машину "швидкої". Вона два дні стояла у дворі лікарні.

Крім того, в Монастириській лікарні Тернопільської області назріла критична ситуація – там не вистачає забезпечення для лікування хворих на коронавірус, а також медичного персоналу, оскільки багато лікарів інфіковані або на самоізоляції.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Теги
інфекція хвороба вірус зарплата лікаря лікарі
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Ку Алексей
Ку Алексей
щеневмерлу надо петь
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Рухнуло Нерушимое
Рухнуло Нерушимое
А кловун все в президента играется
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Суспільство

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